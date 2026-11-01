Ранее судимый похитил деньги из сейфа родственницы в Волжском районе

В августе текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже 100 тысяч рублей.

Женщина рассказала полицейским, что попросила дальнего родственника прийти к ней домой починить сантехнику. После его ухода она заглянула в сейф и обнаружила пропажу 100 тысяч рублей, после чего обратилась за помощью в полицию.

Оперуполномоченные установили место жительство 42-летнего ранее судимого безработного местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину и пояснил, что знал о сейфе в котором у женщины хранятся накопленные денежные средства и видел, как родственница открывала его ключом, который висел в прихожей. Улучив момент, он взял ключ, зашел в комнату, открыл сейф и забрал часть денежных средств. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время Следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного п. б, в ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище и с причинением значительного ущерба) с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для принятия решения по существу.