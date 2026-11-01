Россияне стали пропускать звонки из поликлиник из-за телефонных мошенников

Недоверие к телефонным вызовам с незнакомых номеров стало мнимым атрибутом цифровой безопасности в жизни современных людей. Более 80% россиян совсем не отвечают на входящие звонки или делают это крайне редко, а 74% стремятся завершить разговор, не выслушав звонящего. Из-за такой стратегии люди пропускают важные звонки от близких, с работы, из поликлиники, и только 22% никогда не сталкивались с этой проблемой. К таким выводам пришли эксперты сервиса облачных коммуникаций «Новофон» по результатам исследования, с которыми ознакомились 1 ноября «Известия».

В последние два-три года россияне стали осторожнее относиться к звонкам с незнакомых номеров. Только 16% не изменили своих привычек и отвечают на любые входящие. Каждый десятый (12%) перестал брать трубку от незнакомцев. Однако большинство (70%) действуют по ситуации и отвечают, например, если ждут звонка.

Основные причины игнорирования телефонных звонков — страх перед мошенниками и нежелание тратить свое время на рекламу. Их назвали по 50% опрошенных. При этом 28% участников опроса уверены: если звонок важный, абонент свяжется через другие каналы — например, напишет сообщение.

Осторожность людей защищает от мошенников, но заставляет пропускать важные входящие. Больше половины россиян (56%) признались, что хотя бы раз не отвечали на звонки от родственников и знакомых, если они звонили с другого номера. Об этом сказали 32% опрошенных. На втором месте — вызовы из медицинских учреждений. Их пропускали 28% участников опроса. Каждый четвертый (26%) не отвечал на звонки по работе. Каждый пятый (22%) — от курьерской службы.