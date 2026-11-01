Российские команды стали победителями международного чемпионата «Битва роботов»

Сезон «Битвы роботов» 2026 года завершился. Финальные поединки прошли в Казани в рамках международного форума Kazan Digital Week. Было всё: искры, перевороты, нокауты.

Первые места в обеих категориях заняли команды из России. Поздравляем победителей!

Битва мини-роботов до 1,5 кг

место — Команда SonBots, Робот «Сыночек» (Москва) место — Команда GosTeam, Робот «Тюлень» (Екатеринбург) место — Команда Steel Warriors, робот Night Fury V13 (Новосибирск)

Битва роботов до 110 кг

место — Команда Daddy Bots, робот «Папочка» (Санкт-Петербург) место — Команда UFO Combat, робот ABDUCOW (Итажуба, Бразилия) место — Команда Fierce Roc, робот Iron Scrap (Шэньчжэнь, Китай)

В специальной номинации «Восставшие из пепла» отмечены команды, которым удалось вернуть своих роботов в строй и продолжить борьбу:

— Команда «Задняя бабка», робот «Патрон» (Москва)

Команда «Задняя бабка», робот «Патрон» (Москва) — Команда TITANS, робот CRONUS (Москва)

Команда TITANS, робот CRONUS (Москва) — Команда Destructor (Brazer), робот Brazer (Казань)

Команда Destructor (Brazer), робот Brazer (Казань) — Команда Destructor (Dabl), робот Dabl (Казань)

Команда Destructor (Dabl), робот Dabl (Казань) — Команда Destructor («Зверь»), робот «Зверь» (Казань)

Команда Destructor («Зверь»), робот «Зверь» (Казань) — Команда Destructor, робот Sinus (Альметьевск)

Команда Destructor, робот Sinus (Альметьевск) — Команда «Технокамикадзе», робот TX-800v2 (Белгород)

Команда «Технокамикадзе», робот TX-800v2 (Белгород) — Команда «Красный провод», робот «Тайфун» (Сосновоборск, Красноярский край)

Команда «Красный провод», робот «Тайфун» (Сосновоборск, Красноярский край) — Команда CML-Лапки, робот «Ласка» (Санкт-Петербург)

В этом сезоне чемпионат вновь объединил участников из разных стран и тысячи зрителей. Онлайн-трансляция финала продолжалась рекордные 12 часов и собрала более 6 млн просмотров!

Команды поддерживают ведущие образовательные организации и компании из разных отраслей.