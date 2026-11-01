В России ввели стандарт подарочных наборов для новорожденных

Предварительный национальный стандарт с рекомендациями по формированию бесплатных подарочных наборов для новорожденных начал действовать в России. Это 1 ноября следует из соответствующего документа Росстандарта.

«С датой введения в действие 1 ноября 2026 года с правом досрочного применения и сроком действия до 1 ноября 2029 года», — говорится в приказе.

Стандарт определяет примерный состав комплектов, которые могут предоставляться родителям, усыновителям или опекунам после рождения ребенка. Наборы рассчитаны на потребности детей первого года жизни.

В набор рекомендовано включать одежду для младенцев, постельные принадлежности, средства для купания и ухода, детскую посуду, игрушки, медицинские изделия, а также товары для безопасности ребенка, в том числе световозвращающие элементы.

Состав подарочного набора рекомендуется формировать из производимой в России продукции. При этом в комплект нельзя включать продукцию, запрещенную для детей, а также товары, которые не прошли обязательное подтверждение соответствия требованиям безопасности. Все изделия должны иметь необходимую маркировку и индивидуальную упаковку. Кроме того, к ним должны прилагаться документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, пишут "Известия".