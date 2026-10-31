14 конкурсантов представят Самарскую область на национальном чемпионате «Абилимпикс»

В Москве стартует Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Его участниками станут 900 человек со всей страны, в том числе 14 конкурсантов представят Самарскую область. Они будут соревноваться в категориях «школьники», «студенты» и «специалисты».

Кроме того, на чемпионате пройдут состязания в рамках конкурса по профмастерству «Фестиваль возможностей». Самарская область – организатор компетенции «Квиллинг» Фестиваля возможностей в категории «школьники».

Гостей чемпионата ждет обширная профориентационная программа: Фестиваль знакомства с профессией для детей от 6 до 13 лет, Фестиваль региональных компетенций, профессиональные пробы, ярмарка трудоустройства и консультационные площадки. Наш регион выступает организатором двух компетенций Фестиваля знакомства с профессией: «Юный оператор БПЛА» и «Юный лаборант».

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства просвещения РФ. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Фото: минобразования СО