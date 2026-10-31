Знакомый певицы Ирины Дубцовой взял у нее в долг 8,5 млн рублей и сбежал за границу

Певица Ирина Дубцова 31 октября подтвердила информацию о том, что ее знакомый предприниматель Дмитрий Ильин взял у нее в долг 8,5 млн рублей и уехал за границу, пишут "Известия".

В этот же день в Сети появились сообщения о том, что Ильин убедил исполнительницу дать ему средства на бизнес, после чего покинул Россию, заблокировав при этом певицу во всех мессенджерах.

«Про деньги — правда, к сожалению. Но я всё еще, наверное, наивно считаю Диму порядочным человеком и надеюсь на возврат этих денег», — написала она в Telegram-канале.

Артистка также рассказала, что знала Ильина около 10 лет и периодически с ним общалась. По словам певицы, она оказывала ему поддержку, помогала с проживанием и знакомствами. Она также опровергла информацию из Сети о том, что Ильин якобы был когда-то ее возлюбленным.