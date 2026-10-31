«Транснефть–Приволга» сэкономила 2,8 млн кВт·ч электроэнергии

Такой эффективности удалось достичь благодаря реализации энергосберегающих мероприятий. За 9 месяцев 2026 года экономия составила 346,3 тонны условного топлива.



На предприятии модернизируют системы теплоснабжения, внедряют автоматическое регулирование температурных режимов и используют современные теплоизоляционные материалы.



Дополнительная экономия топлива достигается за счет обновления автопарка: предприятие приобрело 100 единиц автомобильной и специальной техники. Весь транспорт оснащен системой ГЛОНАСС для контроля маршрутов и расхода топлива, сообщает пресс-служба минпромторга СО.

Фото: минпромторг Самарской области