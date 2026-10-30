Вячеслав Федорищев сообщил о гибели двух мужчин после удара ВСУ

Вячеслав Федорищев сообщил огибели двух мужчин после удара ВСУ.

"С прискорбием сообщаю, что сегодня жертвами атаки бесчеловечного украинского режима стали двое мужчин.

Они выполняли ликвидацию последствий удара ВСУ. Приношу глубокие соболезнования семьям погибших. Они погибли героями.

Также есть пострадавшие. Им сейчас оказывается медицинская помощь.

Мы на связи с каждой семьей. Вся возможная поддержка будет оказана", - написал губенатор в МАКС.

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У"важаемые жители! Важно. Если вы почувствовали себя плохо из-за дыма, запаха гари – обращайтесь за помощью в приемные отделения медицинских учреждений. В экстренных случаях - по телефонам скорой медицинской помощи 103 или 112", - отметил Вячеслав Федорищев.