В Самаре состоится этап всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей»

31 октября в крытом футбольном манеже «Самара Арена» состоится этап всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей», подготовленный благотворительным фондом «Ветер добрых перемен» при поддержке правительства Самарской области. 0+



Участников ждут захватывающие матчи группового этапа, зрелищные игры в формате плей-офф, напряженные дуэли в конкурсе «Король пенальти», гала-матч, инклюзивный «Звездный матч» и множество других увлекательных событий.



Кульминацией фестиваля станет встреча и общение с легендарным тренером московского «Спартака» Олегом Романцевым и одним из лучших вратарей в истории советского и российского футбола Ринатом Дасаевым.



Дети сфотографируются с легендами и сыграют с ними в футбол на одном поле. Это воспоминания, которые останутся на всю жизнь!



Вход на фестиваль бесплатный.

Фото: минспорта СО