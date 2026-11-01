В Самарской области ночью снова выли сирены

В ночь с 31 октября на 1 ноября в Самаре включили сирены гражданской обороны. Была объявлена ракетная опасность.

«️Внимание. Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел. 112», — обратился к жителям региона губернатор Вячеслав Федорищев.

Отбой ракетной опасности объявили в 02-43.

Затем была объявлена беспилотная опасность.