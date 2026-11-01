В Турции вступил в силу запрет на доступ в соцсети детям младше 15 лет

В Турции с 1 ноября детям младше 15 лет запрещено пользоваться социальными сетями и создавать в них аккаунты. Такой запрет ранее анонсировала министр по делам семьи и социальных служб страны Махинур Гекташ.

Проверка возраста пользователей уже существующих аккаунтов продлится до 31 марта 2027 года. В течение переходного периода администрации платформ будут постепенно закрывать учетные записи, принадлежащие детям младше установленного возраста, пишут "Известия".

Для входа в соцсети пользователям потребуется подтвердить личность через государственный сервис e-Devlet. После проверки им выдадут цифровой токен с указанием возраста. Детям младше 15 лет доступ к платформам будет закрыт, а для подростков от 15 до 18 лет предусмотрят ограничения: переписываться они смогут только со страницами друзей, проводить прямые трансляции им запретят, а реклама для взрослых будет недоступна.

О решении властей Турции официально запретить использование социальных сетей детьми младше 15 лет 10 октября сообщила газета Politico. Проверка возраста для существующих аккаунтов должна быть завершена к 31 марта 2027 года. Аккаунты пользователей, которым не исполнилось 15 лет, должны быть заблокированы.