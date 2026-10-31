В Кировском районе  Самары 14-летнего велосипедиста сбил автомобиль

30 октября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 человек, 1 погиб. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 521 нарушение ПДД РФ, в том числе 5 нарушений правил перевозки детей и 12 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

Одно из ДТП произошло в 22:13 в Кировском районе г. Самары. 38-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, в районе строения № 2 корпус № 8 по Днепровскому проезду, допустил наезд на 14-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги.

С места ДТП несовершеннолетний госпитализирова, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской областин.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской областин