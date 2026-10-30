CAS удовлетворил апелляцию ФХР и допустил сборные России на ЧМ-2027

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам сезона 2026/27, включая предстоящие чемпионаты мира 2027 года для юниорской, молодежной и главной национальной команды, пишет "Газета.Ru"

. Данное решение сподвигло IIHF в экстренном порядке перекраивать планы подготовки к соревнованиям, что вылилось в негативный пресс-релиз, в котором организация подвергла критике действия CAS. Первый турнир с участием российских хоккеистов стартует уже в декабре — сборная до 20 лет будет участвовать в молодежном первенстве мира в Северной Америке.