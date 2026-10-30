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30 октября в самарской Третьяковке открывается выставка «Воображаемый космос».

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Выставка «Воображаемый космос» осмысляет космос как пространство образов, где вступают в диалог произведения русского искусства разных эпох.

Выставка «Воображаемый космос» осмысляет космос как пространство образов, где вступают в диалог произведения русского искусства разных эпох.  (6+)

Восхождение человека из тесной наличной реальности к звёздам как образу утраченного и недосягаемого рая — центральный сюжет выставки. Он отсылает к философским идеям русского космизма, в лице Николая Фёдорова, провозгласившего космос поприщем Общего Дела человечества, призванного победить смерть и заселить Вселенную. Зрителю предлагается проследить путь русского искусства от священного трепета перед бесконечностью к мечте о её покорении, а затем — к представлению о человеке как одной из форм жизни и сознания, сосуществующей с другими на равных.

 Экспозиция состоит из четырёх частей.

Выставку открывает раздел «Звёздное небо над головой», мотивом которого является ночное небо как непостижимая тайна. Цитата из Иммануила Канта в названии отсылает к понятию возвышенного. Это ощущение мира как несоразмерной человеку сущности, внушающей страх, но в то же время и восторг от того, что человек способен её осознать.

 Следующий раздел — «Геометрия Бесконечности» — отражает, как художники переводили революционные представления физики начала XX столетия на язык абстрактного искусства, интуитивно обнаруживая связи между цветовой геометрией и космическими процессами.

Центральное место занимает «Чёрный квадрат» (версия 1929 года, ГТГ) Казимира Малевича как иллюстрация поздних идей художника о непознаваемой сущности мира и Бога, бесконечном и вечном. 

 Третий раздел, «Космос как предчувствие», посвящён космическим полётам и устройству жизни за пределами Земли. Раздел открывает икона XVI века «Огненное восхождение Илии» — первый в русском искусстве сюжет о чудесном вознесении человека на небеса.

 В центре заключительного раздела — «Неопознанные объекты» — фантазии о встрече с внеземными формами жизни, в том числе разумными. «Новая планета» (1921, ГТГ) Константина Юона с её пафосом драматического разрушения старого мира вступает здесь в диалог с произведениями преимущественно советского неофициального искусства.

Специально для каждого зала выставки была написана авторская музыка, подготовлена отдельная лекционная программа и серия мастер-классов и занятий.

 Погрузиться в космическое пространство помогут ИИ-технологии Сбера. Специально для экспозиции разработан ИИ-гид на базе нейросети ГигаЧат, который будет сопровождать посетителей во время осмотра экспозиции. ИИ-гид поможет расшифровать смыслы, которые художники заложили в произведения, объяснит значение деталей, цветовых решений, аллегорий и знаков в работах, представленных на выставке.

Михаил Савченко, директор Третьяковской галереи в Самаре:
«Космос в этой выставке — не столько далёкие планеты и история их освоения, сколько пространство человеческого воображения и попытка понять своё место во Вселенной. В филиале Третьяковской галереи мы стремимся создавать диалог между искусством разных эпох — от древнерусской иконописи до современных художественных практик, показывая, как менялись представления человека о мире и что оставалось неизменным. Важная часть этого диалога — межмузейное сотрудничество. В выставке «Воображаемый космос» представлены произведения из собраний ведущих российских музеев, а также частных коллекций. Такой подход позволяет расширить взгляд на тему и увидеть её в разных художественных и исторических контекстах. Для нас важно создавать выставки, которые помогают по-новому взглянуть на знакомые темы и вдохновляют на познание себя — настоящего и будущего».

Константин Зацепин, куратор выставки:
«Эта выставка показывает, как через искусство человек осмыслял собственную предельность. В её замысле важна символическая фигура "паломника", проходящего путь расширения собственных границ. Мы находим её в образе пророка Илии, пережившего огненное вознесение на небеса. "Паломником" был и Казимир Малевич, своим "Чёрным квадратом" открывший окно в докосмический хаос. Наконец, этот же образ воплощает Юрий Гагарин, ставший иконой советского модернизма и персонажем поп-культуры.Все они воплощали стремление к запредельному, которое русский космизм в лице Циолковского сделал реальностью. Однако вторая половина XX века поставила перед человеком новые, рискованные вызовы. Поэтому для нас важно проследить, как фигура "покорителя космоса" в искусстве постепенно уступала место более толерантному отношению ко всему нечеловеческому, обладающему собственными, альтернативными пределами».

Генеральный партнёр выставки — Сбер.

 

Фото:   Третьяковка в Самаре

Теги: Самара

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