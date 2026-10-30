 Дачными автобусами в Самаре в 2026 году воспользовались более  650 тысяч человек

В субботу, 31 октября, в областной столице организуют заключительные в этом году перевозки к садово-дачным массивам. По поручению главы города Самары Ивана Носкова городской департамент транспорта проконтролирует, чтобы предусмотренные рейсы были выполнены в полном объеме. В теплом сезоне на 30 маршрутах компания «Самара Авто Газ» задействовала 55 автобусов. С 18 апреля «дачными» автобусами воспользовались более 654 тысяч пассажиров, чьи земельные участки находятся не только в черте города, но и в Волжском, Кинельском и Красноярском районах Самарской области.



Анализируя результативность перевозок, компания-перевозчик отмечает, что основной поток пассажиров приходился на утренние и вечерние часы выходных дней. Претензии к организации перевозок в этом году были единичными и касались незначительного отклонения времени отправления ряда автобусов от стартовых остановочных пунктов. По каждому обращению была проведена внутренняя проверка, установлены причины, а виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.



В последний день организованных дачных перевозок посадка в автобусы будет осуществляться на девяти пунктах: с автостанции «Аврора» и Пригородного автовокзала, от завода «Металлург» и Дома Печати, с площади им. Кирова (остановка на ул. Физкультурной) и Хлебной площади, с улицы Георгия Димитрова в 14 микрорайоне (остановка «Улица Георгия Димитрова»), из поселка Управленческого (остановка «Поселок Управленческий», посадка от ДК), а также с проспекта Ленина (остановка в районе ул. Первомайской). При этом в связи с уменьшением светового дня автобусы в направлении «из города» отправятся на час позже, а последние рейсы от дачных массивов будут отходить на час раньше.



По всем возникающим вопросам, связанным с работой городского пассажирского транспорта, можно обращаться на «горячую линию» по телефону 8 (846) 207-70-11.