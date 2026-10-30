В Самаре приступили к реализации проекта «Живая история: Князь Засекин и врата в Дикое поле». Новая точка притяжения для самарцев и гостей города и площадка для мастеров народного промысла создается на пересечении улиц Кутякова и Водников. Проект реализует администрация города Самары при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», его стоимость — более 25 миллионов рублей.



«Новый туристический маршрут и проект «Живая история: князь Засекин и врата в дикое поле» позволит рассказать самарцам об истории основания города и восстановить значимые городские объекты. Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» мы обновляем башню «Крепость Самара» и территорию вокруг нее. Специалисты собрали уникальные материалы для интерактивной выставки, которая готовится к установке на каждом ярусе крепости. Перед крепостью установлены ремесленные лавки, где после открытия будет представлена продукция, производимая мастерами Самары. Главная изюминка проекта — его интерактивность и историческая достоверность. Обновленное пространство позволит самарцам и гостям города буквально прикоснуться к истории основания города и увидеть продукцию мастеров, как это было столетия назад», – рассказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.



На объекте установлены четыре ремесленных павильона, в настоящее время специалисты завершают работы по их внешней и внутренней облицовке. Павильоны размером площадью 13,5 кв. м каждый утеплены и оснащены паро- и гидроизоляцией; каркас, пол и обшивка выполнены из сибирской лиственницы; кровля — из профлиста с обшивкой обрезной доской, а внутренняя отделка выполнена вагонкой. Каждый объект будет подключен к сетям электроснабжения с современными светодиодными светильниками.



Также в рамках проекта обустраивается интерактивный комплекс, реконструируется башня, планируется воссоздать современный музейный комплекс. Параллельно завершается монтаж туристско-информационного центра из цилиндрованного бревна.



«Ключевой особенностью проекта является бережное отношение к историческому наследию. При создании павильонов используем натуральные материалы, в частности, лиственницу, а их архитектурный облик визуально повторяет знаменитую «Башню крепости». Это решение позволяет не просто добавить новые объекты, а гармонично интегрировать их в историческую линию города, создавая единый и узнаваемый образ. В данный момент на объекте ведутся работы по прокладке подземных кабельных линий, а также устройство оснований под тротуары из кирпичного щебня и бетонной плитки типа «Брусчатка». Все работы подрядчик планирует завершить до конца ноября», – рассказал руководитель Департамента туризма, предпринимательства и торговли Игорь Ларионов.



Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, является преемником нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он направлен на повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году, развитие инфраструктуры, продвижение путешествий по России.

Фото: пресс-служба администрации Самары