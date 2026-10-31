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Два автора из Самарской области вошли в число победителей Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» 

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Шестьдесят авторов из 29 регионов России стали победителями шестого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Шестьдесят авторов из 29 регионов России стали победителями шестого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Их имена объявили в Мастерской управления «Сенеж». В число победителей вошли Анна Объедкова и Андрей Мазуров из Самарской области.
За шесть лет «ТопБЛОГ» стал самым масштабным медиапроектом страны, объединив более 350 тысяч участников из 89 регионов России и более 50 стран мира. Свыше 250 тысяч человек прошли обучение, более 80 партнеров поддержали развитие авторов. 
«Главный результат шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» – сообщество авторов, для которых судьба страны стала личной темой. Сегодня они работают с федеральными ведомствами и госкорпорациями, участвуют в решении государственных задач и помогают миллионам людей увидеть возможности России. Это новая общественная роль блогеров, чей талант и авторитет становятся ресурсом созидания. Особое значение приобретает их умение раскрыть за большими достижениями масштаб человеческого труда, а за личной историей – то, что объединяет нас всех. «ТопБЛОГ» формирует такую культуру публичного влияния. В этом смысл девиза проекта «Держим слово – поддерживаем страну»: отвечать за сказанное и за перемены, к которым оно побуждает», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
От Самарской области победителями шестого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали Андрей Мазуров и Анна Объедкова. 
Андрей Мазуров из Тольятти – заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта администрации города, тренер, амбассадор проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Пришел в проект во втором сезоне, чтобы научиться вести социальные сети спортивной школы. Сегодня развивает площадки с аудиторией более восьми тысяч подписчиков, популяризирует спорт, здоровый образ жизни, саморазвитие и патриотическое воспитание. В программе «Министерство контента» вместе с командой Минспорта России работал над проектом «Чемпионы рядом», а участники выбрали его лидером команды. В полноформатных интервью спортсмены, любители, тренеры и организаторы рассказывают о своем пути и знакомят зрителей с разными дисциплинами и возможностями для тренировок, в том числе в регионах. Через личные истории проект помогает формировать нравственные ориентиры и вдохновляет на активную жизнь.
«Этот сезон проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» для меня прежде всего – путь к цели. С прошлого года я очень хотел снова попасть в финал «Министерства контента» и сделать что-то по-настоящему работающее. Когда вышел в очный этап, поверил, что все возможно. Самым запоминающимся моментом стало решение команды выбрать меня лидером. Это большая честь и ответственность! А родной контент для меня – люди, которые окружают каждого из нас», – поделился победитель шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» Андрей Мазуров.
Анна Объедкова из Самары, известная аудитории как Аня Солодилова, – автор блога «Воплощенные идеи РЕМОНТ КУКОЛ», объединяющего 1,5 миллиона подписчиков на разных площадках. Одиннадцать лет занимается ремонтом и преображением кукол, создает видеоуроки по шитью и рукоделию, обучает участников закрытого Клуба реставраторов кукол. Начинала с мастер-классов по изготовлению кукольных париков, которые снимала по ночам, когда семья спала. Сегодня ее материалы помогают мастерам, коллекционерам и родителям восстанавливать любимые игрушки и осваивать новые навыки. Особое значение для Анны приобрел отклик ребенка, который шил по ее урокам во время пребывания в больнице: эта история помогла увидеть в творчестве способ поддержки людей и привела к благотворительной помощи подопечным фонда «Алеша». Участие в «ТопБЛОГе» открыло новые возможности для сотрудничества: после публикации конкурсной видеовизитки с Анной связался руководитель экологической организации. В шестом сезоне проекта стала победителем трека «Медиакампус». «Я создаю контент, чтобы вырастить поколение сильных, здоровых и морально стойких людей, готовых к любым вызовам будущего», – отметила победитель шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» Анна Объедкова.
Финал «ТопБЛОГа» собрал более 400 финалистов и выпускников проекта – участники проходили конкурсные испытания, посещали насыщенную образовательную программму и обсуждали с экспертами и партнерами возможности дальнейшего профессионального развития. Ключевым событием заключительного дня стали защиты 22 медиапроектов трека «Министерства контента». Их оценили заместители министров федеральных ведомств-партнеров и отраслевые эксперты. 
Поддержка талантливых авторов созвучна вниманию Президента России Владимира Путина к развитию и самореализации людей. «ТопБЛОГ» открывает им путь от первых публикаций к решению государственных задач: помогает бесплатно учиться, работать с федеральными партнерами и приносить пользу обществу. Шестой сезон объединил сообщество любовью к малой родине, уважением к семье и труду, гордостью за достижения России. Для его участников рассказ о стране становится личным делом – возможностью сохранить дорогое, вдохновить других и внести вклад в общее будущее.
Финал завершился шоу-спектаклем «Слово», в котором произведения Пушкина и Рождественского, музыка Чайковского и Рахманинова, песни Окуджавы соединились с историями участников о семье, родном доме и любимом деле. На сцену вышли Сергей Шакуров, Анна Егоян, Зара, Akmal’ и другие артисты, музыканты и творческие коллективы. Сами блогеры стали героями постановки, в которой личные истории складывались в общий образ России. Девиз «Держим слово – поддерживаем страну» прозвучал как обещание беречь родное и передавать его следующим поколениям. Посмотреть запись церемонии можно в VK Видео, а 31 октября в 19:30 – на телеканале «Большой эфир» оператора «Триколор» и в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ». 
К поздравлениям присоединились партнеры. Победителям предназначены книги литературного партнера – издательства «Эксмо» и косметика бренда BioCode, разработанная совместно с Институтом пластической хирургии и косметологии. Образовательный холдинг Skillbox предложил специальные условия для дальнейшего обучения. Для финалистов предусмотрены наборы средств ухода Repeat. Гастрономическую часть программы поддержала компания «Арнест ЮниРусь», представившая мороженое «Москва» и функциональные напитки Repeat.
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Регистрация проходит без возрастных и географических ограничений на сайте https://topblog.rsv.ru.

 

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

 

Теги: Самара

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