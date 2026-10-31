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В первый рейс отправился новый межрегиональный поезд Самара – Пермь

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Отправили в первый рейс новый межрегиональный поезд №262/261 Самара – Пермь. Он связал прямым железнодорожным сообщением четыре города-миллионника и пять регионов.

Отправили в первый рейс новый межрегиональный поезд №262/261 Самара – Пермь. Он связал прямым железнодорожным сообщением четыре города-миллионника и пять регионов: Самарскую, Оренбургскую и Челябинскую области, Республику Башкортостан и Пермский край.

Маршрут поезда проходит через Бугуруслан, Абдулино, Уфу, Ашу, Златоуст, Миасс, Челябинск, Каменск-Уральский, Кунгур и другие населённые пункты.

 Поезд будет курсировать по отдельным датам — раз в неделю.

 Из Самары он отправляется в 23:16 и прибывает в Пермь через день в 06:01.  

 Из Перми — в 15:05, прибытие в Самару через день в 20:51.

 В составе — плацкартные и купейные вагоны, а также вагоны СВ. Предусмотрены места для маломобильных пассажиров и их сопровождающих.

Билеты можно приобрести на сайте и в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

 

Теги: Самара

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