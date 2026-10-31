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Полицейские провели профилактическое мероприятие в Смышляевке

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Полицейские проверили документы более чем у 50 граждан одной из народностей, проживающих, в том числе, в незаконных постройках, со всеми проведены профилактические беседы.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, Госавтоинспекции и бойцами ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории жилого сектора, расположенного на территории сельского поселения Смышляевка Волжского района.

Полицейские проверили документы более чем у 50 граждан одной из народностей, проживающих, в том числе, в незаконных постройках, со всеми проведены профилактические беседы.

Сотрудники органов внутренних дел проверили серийные номера велосипедов, обнаруженных на улице. Территория поселения была обследована при помощи служебных собак на наличие запрещённых веществ.

Установлены 5 лиц непрошедших процедуру постановки на воинский учет. Все доставлены в военный комиссариат Волжского района Самарской области.  

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нарушителей ПДД составлены два административных протокола.

Во время рейда специалисты сетевой компании в присутствии сотрудников полиции выявили и ликвидировали незаконное подключение к электросетям.

Сотрудники полиции напоминают, что подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Самара

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