 В Сызрани задержаны две девушки -воровки

В дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» за помощью обратился представитель одного из сетевых магазинов, который сообщил, что во время инвентаризации обнаружил отсутствие части продуктов питания, алкогольной продукции, бытовой химии и иных товаров на сумму порядка 12 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли документы и записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения: – две женщины набрали полную тележку товара и вывезли её из торгового зала, не оплатив покупки.

Полицейские узнали в одной из подозреваемых безработную местную жительницу 2003 года рождения ранее неоднократно привлекавшуюся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Оперативный дежурный ориентировал на розыск подозреваемых наружные службы полиции и организации правоохранительной направленности.

В этот же день, находясь на маршруте патрулирования на пр. Королева, сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» заметили женщину, по приметам схожую с одной из разыскиваемых злоумышленниц, задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее судимая женщина признала свою вину и пояснила, что, похищенные из магазина товары поделила с подругой, свою часть успела продать, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

На следующий день полицейские задержали вторую подозреваемую – безработную местную жительницу 1991 года рождения, ранее не привлекавшуюся к уголовной ответственности.

В настоящее время следственным управлением Межмуниципального отдела МВД России «Сызранское» в отношении женщин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции проверяют злоумышленниц на причастность к аналогичным преступлениям на территории города. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области