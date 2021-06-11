Трое жителей Ульяновской области обвиняются в краже в Сызрани

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В Сызрани закончено расследование преступлений, совершенных тремя жителями Ульяновской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в декабре 2020 года в полицию за помощью обратилась жительница города Сызрань 1976 года рождения и рассказала полицейским, что у нее пропало ювелирное украшение и банковская карта, с которой впоследствии неизвестные сняли денежные средства. Причиненный ущерб женщина оценила в размере более 150 000 рублей.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и подробно опросили потерпевшую. Выяснилось, что незадолго до пропажи в ее доме собиралась компания знакомых. Сотрудники полиции установили личности тех, кто мог находиться в помещении в момент хищения и восстановили всю картину произошедшего.

По данным следствия, к совершению кражи причастны трое жителей Ульяновской области – женщина 1981 года рождения и двое ее сыновей - 2001 и 1999 годов рождения. Все они знакомые потерпевшей и в тот день находились у нее в гостях. При этом молодые люди ранее помогали заявительнице по дому, и она не единожды доверяла им банковскую карту для покупки продуктов питания.

Чужими денежными средства злоумышленники расплачивались за продукты в магазинах, тратили на покупку сотового телефона, на ремонт и покупку мебели. Похищенное золотое укрощение подозреваемые продали, а вырученные деньги потратили на собственные нужды.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.