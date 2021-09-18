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Сызранка похитила гаджеты из общежития

18 сентября 2021 10:55
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Сызранка похитила гаджеты из общежития

В мае 2021 года в полицию за помощью обратился житель областного центра 1981 года рождения.  Он сообщил, что из комнаты в общежитии, где он проживает, пропали ноутбук и два сотовых телефона. Нанесенный ущерб потерпевший оценил в 45 тысяч рублей. 

Из опроса заявителя следовало, что незадолго до инцидента он распивал спиртное со своими знакомыми. Пропажу он обнаружил на следующее утро.

По указанному в сообщении адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. Выяснилось, что после застолья гости и потерпевший ушли к его соседу.

Под подозрение попала одна из девушек – местная жительница 1990 года рождения. Свидетели рассказали, что она во время застолья ненадолго выходила из комнаты.

 Полицейские задержали подозреваемую. Во время опроса задержанная призналась в краже и рассказала, что присмотрела технику находясь в гостях у потерпевшего. В тот момент, когда компания находилась в соседней комнате, она зашла в комнату потерпевшего и воспользовавшись тем, что он не закрыл входную дверь, похитила телефоны и ноутбук. Похищенное она спрятала в шкаф, находящийся в туалете. Вскоре она вернулась и забрала гаджеты. Ноутбук продала, а телефоны решила реализовать позже. Сейчас всё изъято и возвращено владельцу.

 Уголовное дело   направлено в суд для принятия решения по существу.

Теги: кража Сызрань

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