В Сызрани избран новый глава города - Андрей Советкин

Сегодня в Сызрани избран новый глава города. Депутаты городской думы поддержали кандидатуру Андрея Советкина, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Андрей Советкин 13 лет был заместителем главы Сызрани, в том числе первым. Он уже зарекомендовал себя как грамотный и сильный член команды Самарской области.

Рассчитываю, что он продолжит вести Сызрань к развитию и процветанию, развивая успехи и достижения своего предшественника - Сергея Володченкова, который теперь работает в правительстве Самарской области, в должности министра внутренней политики.

Не так давно встречался с Андреем Советкиным, обсуждали ключевые направления развития города. В том числе говорили о поддержке местных инициатив, инфраструктуре и взаимодействии с жителям", - рассказал глава региона в МАКСи.

Фото: администрация Сызрани