Я нашел ошибку
Главные новости:
Церемония награждения финалистов II Всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса «Индекс дела» состоялась 28 октября на площадке форума «Дни креативной экономики» в Санкт-Петербурге.
Четыре самарские компании вошли в ТОП-100 Всероссийского рейтинга «Индекс дела»
26 и 28 октября в Новокуйбышевской центральной городской больнице и во Дворце культуры прошли выездные дни донора.
Жители Новокуйбышевска приняли участие в донорской акции
28 октября в 19:40 в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Калиновка горит сухая трава.
В селе Калиновка горела сухая става
FAIO (Fizmat AI Olympiad) – это международная командная олимпиада по искусственному интеллекту для школьников, основанная Республиканской физико-математической школой (Алматы, Казахстан).
Школьники из Самарской области - призеры международной олимпиады по ИИ и машинному обучению
Туристическую привлекательность Самарской области представят в телевизионном шоу «Чем заняться в выходные?», которое выйдет на телеканале СТС и платформе Wink.
В губернии прошли съемки туристического шоу для федерального канала
 Температура воздуха 30 октября в Самаре ночью -1, +1°С, днем +11, +13°С.
30 октября в регионе без осадков, местами туман, до  +15°С
Сегодня в Сызрани избран новый глава города. Депутаты городской думы поддержали кандидатуру Андрея Советкина.
В Сызрани избран новый глава города - Андрей Советкин
27 октября провели рабочий объезд по вопросам капремонта многоквартирных домов в Самарском районе города.
В Самаре продолжается капремонт многоквартирных домов - объектов культурного наследия
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.87
0.34
EUR 90.17
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

В Сызрани избран новый глава города - Андрей Советкин

169
Сегодня в Сызрани избран новый глава города. Депутаты городской думы поддержали кандидатуру Андрея Советкина.

Сегодня в Сызрани избран новый глава города. Депутаты городской думы поддержали кандидатуру Андрея Советкина, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Андрей Советкин 13 лет был заместителем главы Сызрани, в том числе первым. Он уже зарекомендовал себя как грамотный и сильный член команды Самарской области.

Рассчитываю, что он продолжит вести Сызрань к развитию и процветанию, развивая успехи и достижения своего предшественника - Сергея Володченкова, который теперь работает в правительстве Самарской области, в должности министра внутренней политики.

Не так давно встречался с Андреем Советкиным, обсуждали ключевые направления развития города. В том числе говорили о поддержке местных инициатив, инфраструктуре и взаимодействии с жителям", - рассказал глава региона в МАКСи.

 

Фото:   администрация Сызрани

Теги: Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте организовали профориентационную встречу со студентами четвертых курсов Сызранского политехнического колледжа.
29 октября 2026, 11:47
В Сызрани сотрудники транспортной полиции провели профориентационное мероприятие для студентов политехнического колледжа
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте организовали профориентационную встречу со студентами четвертых курсов Сызранского... Общество
317
37‑летний задержанный житель одного из посёлков Ульяновской области, 1989 года рождения признал свою вину. Он сообщил, что страдает наркозависимостью.
28 октября 2026, 10:25
В Сызрани полицейские задержали жителя Ульяновской области подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
37‑летний задержанный житель одного из посёлков Ульяновской области, 1989 года рождения признал свою вину. Он сообщил, что страдает наркозависимостью. Происшествия
621
В Сызрани 6 ноября пройдёт форум‑фестиваль креативных индустрий «Томатика 2026». Для города это второе крупное событие в сфере креативной экономики.
26 октября 2026, 14:41
«Томатика 2026»: в Сызрани пройдёт форум-фестиваль креативных индустрий
В Сызрани 6 ноября пройдёт форум‑фестиваль креативных индустрий «Томатика 2026». Для города это второе крупное событие в сфере креативной экономики. Общество
710
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев представил Алексею Дюмину состояние промышленного комплекса Самарской области. Наш регион – в числе индустриальных лидеров страны.
27 октября 2026  21:11
Вячеслав Федорищев и Секретарь Госсовета Алексей Дюмин провели рабочую встречу
746
Заседание провел Председатель Правительства России Михаил Владимирович Мишустин.  
27 октября 2026  20:40
Вячеслав Федорищев принял участие в стратегической сессии по реализации нацпроектов технологического лидерства
751
С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
26 октября 2026  15:39
Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов
994
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
24 октября 2026  12:39
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
1476
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
1097
Весь список