В Сызрани полицейские задержали жителя Ульяновской области подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

В ходе несения службы на маршруте патрулирования в районе улицы Северной города Сызрани сотрудники отдельной роты патрульно‑постовой службы Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» обратили внимание на мужчину, чьё поведение не соответствовало обстановке.

При проведении административной процедуры у гражданина выявили признаки наркотического опьянения. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, однако мужчина отказался.

Полицейские изъяли у него сотовый телефон. В памяти устройства находились фотографии с графическими координатами местности.

Сотрудники полиции передали информацию о задержании в дежурную часть. На место прибыла следственно-оперативная группа.

При проверке указанной местности полицейские обнаружили, изъяли и направили на исследование сверток с порошкообразным веществом.

По результатам исследования, проведённого в экспертно‑криминалистическом отделе Межмуниципального управления МВД России «Сызранское», установлено, что в свёртке находилась смесь веществ PVP и N‑метилэфедрона в крупном размере.

В ходе опроса 37‑летний задержанный житель одного из посёлков Ульяновской области, 1989 года рождения признал свою вину. Он сообщил, что страдает наркозависимостью и приобретает запрещённые вещества в интернет‑магазинах, используя схему «тайников‑закладок», в том числе на территории Сызрани.

Указанная версия в настоящее время проверяется сотрудниками полиции. Также установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в отношении гражданина составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ за невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.