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Рособрнадзор выбрал три схемы для апробации устного экзамена по истории в 9-х классах

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Рособрнадзор выбрал три схемы для апробации устного экзамена по истории в 9-х классах, они предлагают разную степень участия экзаменатора и формат представления заданий, в том числе на бумаге и на компьютере.

Рособрнадзор выбрал три схемы для апробации устного экзамена по истории в 9-х классах, они предлагают разную степень участия экзаменатора и формат представления заданий, в том числе на бумаге и на компьютере, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали РИА Новости, что апробация устного экзамена по истории, который введут в 2028 году, проходит в октябре-ноябре для не менее чем 4 тысяч девятиклассников.

"В настоящее время проводится апробация моделей заданий и трех организационно-технологических схем проведения устного экзамена по истории", - говорится в сообщении.

Уточняется, что апробация проводится в 30 субъектах России, представляющих все федеральные округа.

"В первой схеме задания выдаются на бумаге, экзамен проводится учителем истории, который задает дополнительные вопросы ученикам, ведется аудиозапись. Во второй схеме задания выдаются на бумаге, экзамен проводит любой педагогический работник, который слушает ответы ученика, но не задает вопросов, ведется аудиозапись. В третьей схеме задания предъявляются ученику на компьютере, дополнительных вопросов нет, ведется аудиозапись", - рассказали в Рособрнадзоре.

 

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