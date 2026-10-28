В день рождения движения «Волонтёры Победы» в губернии пройдёт Межмуниципальный слёт

28 октября в селе Челно-Вершины Самарской области состоится Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы Самарской области. Мероприятие пройдёт в рамках Региональной патриотической программы «Наследие Победы» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Дата проведения выбрана неслучайно. 28 октября – день рождения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», и слёт станет особенным способом отметить праздник – встречей активистов со всей области, объединённых общим делом сохранения исторической памяти», - поделился Сергей Андриянов, исполнительный директор Самарского реготделения движения «Волонтёры Победы», член Общественной палаты Самарской области.

Слёт объединит активистов Движения из разных муниципалитетов региона. Волонтёры приедут Шенталинского, Камышлинского, Клявлинского, Кошкинского и Челно-Вершинского районов, а также города Самары. В этот день муниципальные команды будут отмечать день рождения Движения вместе за работой.

Программа Слёта построена так, чтобы соединить знакомство с текущими практиками и планами деятельности. Участники смогут обменяться опытом, прокачать навыки проектной работы и вместе разработать новые идеи для патриотических инициатив. Среди почётных гостей – Людмила Валерьевна Соколова, заместитель главы района по социальным вопросам.

Слёт станет площадкой для формирования устойчивых связей между муниципальными командами, а также для выработки единых подходов к просветительской и волонтёрской деятельности в сфере патриотического воспитания.

Фото предоставлены СамРО ВОД «Волонтёры Победы»