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«Я думаю по-русски»: новая выставка в СОУНБ расскажет о жизни и творчестве В.И. Даля
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«Я думаю по-русски»: новая выставка в СОУНБ расскажет о жизни и творчестве В.И. Даля

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29 октября в Самарской областной универсальной научной библиотеке открывается книжно-иллюстративная выставка «Я думаю по-русски», приуроченная к 225-летию Владимира Ивановича Даля.

29 октября в Самарской областной универсальной научной библиотеке открывается книжно-иллюстративная выставка «Я думаю по-русски», приуроченная к 225-летию Владимира Ивановича Даля. Экспозиция познакомит читателей с биографией, научной деятельностью и творчеством великого русского писателя, философа, этнографа и лексикографа.

Имя В.И. Даля знакомо практически каждому россиянину со школьных лет, как минимум благодаря легендарному «словарю Даля», а точнее – «Толковому словарю живаго великорусскаго языка». Владимир Иванович начал собирать материалы для него в 1819 году, и лишь спустя более 40 лет, в 1860-х, вышло первое четырёхтомное издание. Этот великий труд стал важной и неотделимой частью русской культуры и языка, однако это далеко не единственное литературное творение Владимира Даля.

На выставке «Я думаю по-русски» посетители смогут увидеть раритетные издания из фонда отдела редких книг СОУНБ: «Полное собрание сочинений Владимира Даля» в 10 томах, «Пословицы русского народа»,  «Повести, сказки и рассказы Казака Луганского», разумеется, сам «Толковый словарь». Особое место займут издания авторов, с которыми В.И. Даль сотрудничал в процессе своей собирательской и творческой деятельности, – А.С. Пушкин, А.Н. Афанасьев, П.В. Киреевский, Д.А. Ровинский.

Также гости смогут принять участие в интерактивной программе: поиграть в игру «Белендрясы», подобрать пословицы к иллюстрациям В.М. Васнецова, отгадать загадки, которые отобрал Владимир Даль, или постараться найти современные аналоги к пословицам, найденным им на просторах Российской Империи.

Экспозиция «Я думаю по-русски» будет доступна для свободного посещения с 29 октября по 24 января 2027 года в часы работы библиотеки.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах библиотеки «ВКонтакте».

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, Центр изучения книжной культуры

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Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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