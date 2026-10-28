В Самаре открылся межрегиональный фестиваль «Маэстро марш»

В 2026 году фестиваль-конкурс проходит под девизом «Безымянные герои Великой битвы» и посвящен 85-летию начала Великой Отечественной войны. Это не просто смотр талантов, а масштабная музыкальная летопись, где главным героем становится российский военный марш — от старинных строевых мелодий до современных композиций.



На площадках фестиваля выступят 59 коллективов из Самарской области. Юные духовики языком музыки расскажут о подвиге, который не имеет срока давности.



Авторская идея фестиваля принадлежит выдающемуся самарскому музыканту Михаилу Геннадьевичу Куликову, преподавателю Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова, председателю регионального отделения Всероссийского духового общества и лауреату Губернской премии в области культуры и искусства. Именно он задает высокую планку: научить юных музыкантов не просто безупречно брать ноты, а чувствовать нерв истории.



«Марш — это пульс армии и дыхание народа, — отмечает Михаил Куликов. — с его помощью мы формируем у детей чувство гордости за Отечество и бережное отношение к памяти защитников. Когда 12-летний барабанщик играет марш Чернецкого, он физически ощущает ритм того легендарного времени».



Помимо популяризации творческого наследия маршевой музыки отечественных и зарубежных композиторов, фестиваль успешно возрождает традицию детских духовых оркестров в Самарской области.



На фестивале выступят 59 творческих коллективов, среди которых – 14 духовых оркестров, 10 оркестров русских народных инструментов, 10 хоровых коллективов, 25 инструментальных и вокальных ансамблей. Среди них 12 образцовых творческих коллективов, чье мастерство уже признано на всероссийском уровне.



27 октября прошли конкурсные прослушивания духовых оркестров и ансамблей. 28 октября состоятся прослушивания оркестров народных инструментов, хоров и вокальных ансамблей, а также церемония награждения и большой сводный концерт участников.

Фото: минкульт СО