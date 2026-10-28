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Судебные приставы Самары конфисковали орудие лова у любителя незаконной рыбалки

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Суд признал мужчину виновным по статье «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» и назначил наказание в виде штрафа с конфискацией орудия браконьерства.

В г. Самаре судебные приставы конфисковали орудие лова у любителя незаконной рыбалки.

Самарец решил отправиться на рыбалку с 2-мя «косынками»: металлическими прутьями длиною 1 метр с прикрепленным к ним полотном треугольной формы. Своими действиями он нарушил правила регламентирующие рыболовство и был задержан сотрудниками полиции.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным по статье «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» и назначил наказание в виде штрафа с конфискацией орудия браконьерства.

В отношении браконьера возбудили исполнительное производство. Сотрудники Службы совершили выход по месту нахождения орудий правонарушения и конфисковали рыболовную конструкцию.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

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