Судебные приставы Самары конфисковали орудие лова у любителя незаконной рыбалки

В г. Самаре судебные приставы конфисковали орудие лова у любителя незаконной рыбалки.

Самарец решил отправиться на рыбалку с 2-мя «косынками»: металлическими прутьями длиною 1 метр с прикрепленным к ним полотном треугольной формы. Своими действиями он нарушил правила регламентирующие рыболовство и был задержан сотрудниками полиции.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным по статье «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» и назначил наказание в виде штрафа с конфискацией орудия браконьерства.

В отношении браконьера возбудили исполнительное производство. Сотрудники Службы совершили выход по месту нахождения орудий правонарушения и конфисковали рыболовную конструкцию.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области