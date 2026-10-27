Самарец выплатил материальный ущерб близкой подруге

Судебные приставы г. Самары взыскали материальный ущерб в размере 163 тысяч рублей в пользу обманутой девушки.

Самарец решил улучшить свое финансовое положение путем обмана близкой подруги. Молодой человек, воспользовавшись близкими и доверительными отношениями со своей знакомой, попросил девушку предоставить ему доступ от аккаунта её личного кабинета на товарной площадке, объяснив это, надуманным предлогом сокрытия от своей сожительницы факта приобретения товаров, также заверив, что будет осуществлять оплату товаров непосредственно при получении в пункте выдачи заказов. После чего, получив доступ к личному кабинету, мужчина оформил кредит на имя владелицы аккаунта для приобретения товаров.

Суд признал подсудимого виновным а мошенничестве и назначил наказание в виде исправительных работ, а также обязал виновного выплатить потерпевшей материальный ущерб в размере 153 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами г. Самара в отношении должника были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны и о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему имущества. Также сотрудники Службы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банках.

В результате принятых судебным приставом мер материальный ущерб в пользу потерпевшей взыскан в полном объеме, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области