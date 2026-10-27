Самарец выплатил материальный ущерб близкой подруге

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской областной детской клинической больнице им. Н. Н. Ивановой успешно проведено эндоскопическое удаление редкой доброкачественной опухоли трахеи у 15-летней девочки.
Врачи Самарской  областной детской больницы провели уникальную операцию по удалению гамартомы трахеи 
Впервые Кубок митрополита по дзюдо был проведен в Самарской области в 2016 году и с тех пор стал традиционным для нашего региона соревнованием.
В Самаре прошли областные соревнования по дзюдо «Кубок Митрополита Самарского и Новокуйбышевского»
2 ноября с 10:00 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича открывает продажи билетов на балет-феерию П.И. «Щелкунчик».
САТОБ открывает продажи билетов на балет «Щелкунчик»
Спикером семинара выступил начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин.
В Палате Адвокатов региона состоялся семинар, при участии самарского Росреестра
В коллективах на новость о беременности коллеги в большинстве случаев реагируют положительно (об этом рассказали 65% опрошенных). Причем женщины до 40 лет чаще говорили о позитивном отклике коллег (70% против 61% среди женщин 40+).
В Самаре 9% работающих женщин столкнулись с негативной реакцией работодателя на их беременность
30 октября (пятница) в 15.00 пройдет дрейф-медиация для подростков (12+) по выставке «Чувства(о) Дома» (6+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Анастасия Сафронова.
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 30 и 31 октября
В дежурную часть Отделения МВД Большечерниговского района поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов о хищении товарно-материальных ценностей. Ущерб составил более 3 тысяч рублей.
В Большечерниговском районе две женщины обвиняются в краже товаров из магазина
В регионе в школе №163 прошло обучение навыкам оказания первой помощи. Ученики освоили критически важные алгоритмы действий при несчастных случаях и нештатных ситуациях.
Учащиеся самарской школы №163 прошли обучение навыкам первой помощи
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.49
-0.05
EUR 90.09
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец выплатил материальный ущерб близкой подруге

185
Судебные приставы г. Самары взыскали материальный ущерб в размере 163 тысяч рублей в пользу обманутой девушки.

Судебные приставы г. Самары взыскали материальный ущерб в размере 163 тысяч рублей в пользу обманутой девушки.

Самарец решил улучшить свое финансовое положение путем обмана близкой подруги. Молодой человек, воспользовавшись близкими и доверительными отношениями со своей знакомой, попросил девушку предоставить ему доступ от аккаунта её личного кабинета на товарной площадке, объяснив это, надуманным предлогом сокрытия от своей сожительницы факта приобретения товаров, также заверив, что будет осуществлять оплату товаров непосредственно при получении в пункте выдачи заказов. После чего, получив доступ к личному кабинету, мужчина оформил кредит на имя владелицы аккаунта для приобретения товаров.

Суд признал подсудимого виновным а мошенничестве и назначил наказание в виде исправительных работ, а также обязал виновного выплатить потерпевшей материальный ущерб в размере 153 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами г. Самара в отношении должника были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны и о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему имущества. Также сотрудники Службы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банках.

В результате принятых судебным приставом мер материальный ущерб в пользу потерпевшей взыскан в полном объеме, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы Самары взыскали с местного жителя уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет.
31 августа 2026, 16:24
Самарец  выплатил уголовный штраф за фиктивную постановкой на учет иностранцев
Судебные приставы Самары взыскали с местного жителя уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет. Закон
5285
С начала 2026 года в ГУФССП России по Самарской области поступило 853 обращения, в которых заявители жалуются на действия представителей «коллекторских» агентств, занимающихся возвратом просроченной задолженности, кредитных и микрофинансовых организаций.
25 августа 2026, 16:31
Профессиональных взыскателей оштрафовали на 1,3 миллиона рублей
С начала 2026 года в ГУФССП России по Самарской области поступило 853 обращения, в которых заявители жалуются на действия представителей «коллекторских»... Общество
1204
Судебные приставы Самарской области взыскали с местного жителя ущерб, причиненный незаконной охотой. Сумма составила 240 тысяч рублей.
21 августа 2026, 10:11
Судебные приставы Самарской области взыскали ущерб, причиненный незаконной охотой
Судебные приставы Самарской области взыскали с местного жителя ущерб, причиненный незаконной охотой. Сумма составила 240 тысяч рублей. Общество
1045
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
26 октября 2026  15:39
Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов
695
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
24 октября 2026  12:39
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
1336
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
850
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
23 октября 2026  10:37
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
841
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
22 октября 2026  13:44
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
883
Весь список