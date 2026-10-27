Учащиеся самарской школы №163 прошли обучение навыкам первой помощи

В регионе в школе №163 прошло обучение навыкам оказания первой помощи. Ученики освоили критически важные алгоритмы действий при несчастных случаях и нештатных ситуациях.
Обучение провела инструктор-доброволец Центра тактической подготовки «Архангел» и координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.
Занятие прошло по программе «СТОП КРОВЬ» в рамках проекта «Культура безопасности НФ». «СТОП КРОВЬ» - проект, направленный на обучение и подготовку военнослужащих, а также волонтеров, выезжающих в зону проведения СВО, навыкам первой помощи с элементами тактической медицины.
В ходе интенсива участники:
Отработали технику наложения кровоостанавливающего жгута и турникета;
Изучили способы остановки кровотечения в смежных зонах с помощью давящего элемента;
Освоили методику придания пострадавшему устойчивого бокового положения для поддержания проходимости дыхательных путей.
«Кровотечение является одной из наиболее частых угроз в условиях ЧС. Навык правильного наложения жгута или турникета способен спасти жизнь пострадавшему до прибытия медиков. Радостно отметить, что школьники демонстрируют искреннюю заинтересованность и ответственно отрабатывают каждый элемент. Наша ключевая задача - помогать окружающим, помня о том, что в трудной ситуации помощь может понадобиться каждому из нас» - отметила инструктор-доброволец ЦТП «Архангел» Ирина Каштанова.
Для закрепления полученных знаний с учащимися был проведен ряд ситуационных сценариев, моделирующих реальные экстренные ситуации.
Подобные мероприятия играют важную роль в формировании у подрастающего поколения культуры безопасности и готовности прийти на помощь ближнему в трудную минуту, сообщает пресс-служба Молодежки Народного фронта Самарской области.
Фото Молодежки Народного фронта Самарской области