В Самаре прошли областные соревнования по дзюдо «Кубок Митрополита Самарского и Новокуйбышевского»

В соревнованиях принимали участие дзюдоисты до 11 лет - 2016 и 2017 годов рождения - в 10 весовых категориях среди мальчиков и среди девочек. Участниками турнира в «МТЛ Арене» стали 450 юных спортсменов со всей Самарской области.

Впервые Кубок митрополита по дзюдо был проведен в Самарской области в 2016 году и с тех пор стал традиционным для нашего региона соревнованием.

Турнир проводится в рамках соглашения о сотрудничестве Самарской и Сызранской епархии и Федерации дзюдо Самарской области.

Фото: Максим Калинкин / минспорта СО