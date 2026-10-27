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Врачи Самарской  областной детской больницы провели уникальную операцию по удалению гамартомы трахеи 

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В Самарской областной детской клинической больнице им. Н. Н. Ивановой успешно проведено эндоскопическое удаление редкой доброкачественной опухоли трахеи у 15-летней девочки.

В Самарской областной детской клинической больнице им. Н. Н. Ивановой успешно проведено эндоскопическое удаление редкой доброкачественной опухоли трахеи у 15-летней девочки. Подобные случаи в мировой практике встречаются крайне редко — известно о 45 наблюдениях гамартомы трахеи у взрослых, а у детей — лишь единичные случаи.

Пациентка 2011 года рождения поступила в больницу им.Н.Н. Ивановой с жалобами на затруднённое дыхание. До этого девочка болела острым бронхитом, трахеитом. Лечение проходила в лечебных учреждениях по месту жительства. После выписки симптомы возобновились.

За полгода ребёнок был осмотрен врачами-педиатрами, оториноларингологом и психиатром. Для выявления причины специалисты лечебного учреждения по месту жительства выполнили компьютерную томографию органов грудной клетки, где было обнаружено в шейном отделе трахеи мягкотканное образование. Врачи направили девочку в областную детскую больницу, где по результатам исследования установлено - опухоль перекрывала просвет трахеи более чем на 90% и была размером 20×15×18 мм.

«Гамартома трахеи проявляется неспецифическими симптомами — одышкой, кашлем, шумным дыханием, что часто приводит к ошибочным диагнозам: астме, хроническому бронхиту, трахеиту. Несвоевременное выявление опухоли может привести к полной обструкции дыхательных путей и летальному исходу», - рассказал главный внештатный детский хирург министерства здравоохранения Самарской области, заведующий хирургическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Евгений Новожёнов.

Специалисты приняли решение провести операцию под общей анестезией с использованием видеобронхоскопа. Хирурги выполнили эндоскопическое удаление новообразования.

«Для предотвращения миграции опухоли в дистальном направлении был применён баллонный катетер. Образование было отсечено эндоскопической петлёй в смешанном режиме коагуляции и извлечено целиком, - отметил заведующий эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист Павел Сантимов. - Сразу после пробуждения девочка отметила резкое улучшение самочувствия — затруднённое дыхание исчезло».

Врач-морфолог больницы провёл патоморфологическое исследование удалённого образования. По результатам которого опухоль оказалась лейомиоматозной гамартомой трахеи.

«Несмотря на сложное звучание диагноза морфологическая верификация стала финальной точкой в диагностике — она подтвердила, что опухоль не имеет признаков злокачественного роста, и позволила окончательно определить тактику дальнейшего наблюдения за пациенткой. Именно поэтому любое удалённое образование обязательно направляется на морфологическое исследование. Только оно даёт абсолютно точный ответ о природе опухоли», - рассказала заведующая патологоанатомическим отделением больницы Светлана Полетаева.

Осложнений в послеоперационном периоде у пациентки не наблюдалось, и через 7 суток она была выписана из стационара под наблюдение специалистов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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