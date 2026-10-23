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В селе Муратшино откроется новый фельдшерско-акушерский пункт

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Строительство нового ФАПа в селе Муратшино Большеглушицкого района выходит на финальную стадию. Помощь здесь будут получать более135 жителей.

Строительство нового ФАПа в селе Муратшино Большеглушицкого района выходит на финальную стадию. Помощь здесь будут получать более135 жителей.

«На площадке выполнены ключевые работы по благоустройству и внутренней отделке: устроены поручни на пандусе, смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, завершено устройство части напольного покрытия, выполнена покраска стен и нанесена навигация», - рассказала главный врач Большеглушицкой центральной районной больницы Татьяна Бобошко.

На данный момент медицинская помощь жителям Муратшино оказывается в приспособленном помещении. После ввода нового объекта медицинские работники будут оказывать помощь жителям села в современных и комфортных условиях.

Кроме того, параллельно ведется строительство ещё одного современного ФАПа в поселке Малороссийский, который будет обслуживать около 120 человек . Ранее жители этого поселка также получали помощь в приспособленных помещениях или пользовались услугами выездных мобильных бригад.

Помимо этого, недавно завершен капитальный ремонт хирургического отделения районной больницы. В 2025 году были обновлены шесть подразделений медучреждения.

Обновление объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего до конца 2026 года за счёт федерального и областного бюджетов в Самарской области планируется возвести 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебную амбулаторию.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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