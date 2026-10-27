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САТОБ открывает продажи билетов на балет «Щелкунчик»

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2 ноября с 10:00 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича открывает продажи билетов на балет-феерию П.И. «Щелкунчик».

2 ноября с 10:00 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича открывает продажи билетов на балет-феерию П.И. «Щелкунчик». Показы спектакля состоятся с 20 по 31 декабря 2026 года, а также 2, 7 и 8 января 2027 года. С 21 по 30 декабря в дневных спектаклях (12:00) принимают участие студенты Самарского хореографического училища.  6+

Создатели спектакля: постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов. Художник-постановщик – Андрей Войтенко (по эскизам Константина Иванова и Михаила Бочарова 1892 года). Художник по костюмам – Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского и Евгения Пономарёва 1892 года).

Либретто Мариуса Петипа (1818-1910) по мотивам сказки Александра Дюма (1802-1870) «История Щелкунчика» (1844). Хореография Льва Иванова (1892).

Постановка, впервые представленная на самарской сцене в 2024 году, создана в эксклюзивной редакции художественного руководителя балета Шостакович Опера Балет, заслуженного артиста России Юрия Бурлака, воссоздавшего оригинальный облик спектакля 1892 года. Именно в таком хореографическом и визуальном решении П.И. Чайковский задумывал свой легендарный рождественский балет.

Сегодня «Щелкунчик» стал доброй традицией театра и одним из самых ожидаемых событий новогоднего сезона. Зрители вновь и вновь погружаются в атмосферу волшебства, следуя за историей Клары и Щелкунчика в мир чудес, музыки и детских грёз. Это не просто балет, это путешествие в мир детства, где добро побеждает зло, а мечты становятся реальностью. 

 

Фото:   пресс-служба САТОБ

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