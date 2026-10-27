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Социокультурный досуговый комплекс Чапаевска - победитель Всероссийского конкурса среди домов культуры

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Победа в конкурсе позволила учреждению получить субсидию из федерального бюджета на техническое обновление Дворца культуры им. Чапаева.

Социокультурный досуговый комплекс городского округа Чапаевск стал победителем Всероссийского конкурса среди домов культуры, направленного на выявление лучших практик работы учреждений культурно-досугового типа.

Победа в конкурсе позволила учреждению получить субсидию из федерального бюджета на техническое обновление Дворца культуры им. Чапаева.

Выполнены работы по ремонту механики сцены и монтажу современного напольного покрытия сцены, что позвонило улучшить техническое состояние сценического пространства, повысить его функциональность и создать более комфортные условия для проведения мероприятий, отвечающие современным требованиям.

Особое значение новое покрытие имеет для для хореографических и цирковых коллективов, поскольку создает подходящие условия для репетиций и выступлений, способствует удобству выполнения танцевальных и акробатических элементов. Новое покрытие улучшает внешний вид сцены, обеспечивает удобство работы артистов, что способствует повышению качества проведения мероприятий.

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации позволила не только обновить материально-техническую базу учреждения, но и придать площадке новые смыслы, сформировать современную комфортную среду для выступления и творческой самореализации, а также расширить возможности для активного вовлечения различных групп населения в культурную жизнь города!

Обновление стало возможным благодаря участию учреждения в федеральном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

 

Фото:   минкульт СО

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