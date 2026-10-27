Социокультурный досуговый комплекс городского округа Чапаевск стал победителем Всероссийского конкурса среди домов культуры, направленного на выявление лучших практик работы учреждений культурно-досугового типа.

Победа в конкурсе позволила учреждению получить субсидию из федерального бюджета на техническое обновление Дворца культуры им. Чапаева.

Выполнены работы по ремонту механики сцены и монтажу современного напольного покрытия сцены, что позвонило улучшить техническое состояние сценического пространства, повысить его функциональность и создать более комфортные условия для проведения мероприятий, отвечающие современным требованиям.

Особое значение новое покрытие имеет для для хореографических и цирковых коллективов, поскольку создает подходящие условия для репетиций и выступлений, способствует удобству выполнения танцевальных и акробатических элементов. Новое покрытие улучшает внешний вид сцены, обеспечивает удобство работы артистов, что способствует повышению качества проведения мероприятий.

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации позволила не только обновить материально-техническую базу учреждения, но и придать площадке новые смыслы, сформировать современную комфортную среду для выступления и творческой самореализации, а также расширить возможности для активного вовлечения различных групп населения в культурную жизнь города!

Обновление стало возможным благодаря участию учреждения в федеральном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Фото: минкульт СО