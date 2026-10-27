В Самаре 9% работающих женщин столкнулись с негативной реакцией работодателя на их беременность

В опросе технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие женщины из Самары, имеющие детей до 3 лет.



59% горожанок сообщают работодателю о том, что беременны еще в первом триместре. 15% делятся новостями во втором триместре, а 4% — не ранее седьмого месяца.



Положительную реакцию работодателя на такие новости отметили 51% матерей, нейтральную — 30%, отрицательную — 9%.



Женщины до 40 лет отмечали позитив руководства чаще, чем те, кто старше (54% против 47% соответственно), а негатив, соответственно, — чуть реже (8 и 11%). Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц о недовольстве руководителя рассказали 7%, а среди тех, чья зарплата выше 150 тысяч, — 13%.



В коллективах на новость о беременности коллеги в большинстве случаев реагируют положительно (об этом рассказали 65% опрошенных). Причем женщины до 40 лет чаще говорили о позитивном отклике коллег (70% против 61% среди женщин 40+).

Фото: magnific.com