Завершено строительство двух ФАПов в Алексеевском районе

Модульные здания возведены в селах Славинка и Калашиновка. Новые медицинские учреждения призваны повысить доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.

В современном ФАПе села Калашиновка будут получать медицинскую помощь порядка 120 местных жителей. Работать в пункте продолжит фельдшер, который и сейчас оказывает помощь сельчанам пока в приспособленном помещении.

"Новый ФАП имеет важное значение для жителей отдаленного села. Ближайший пункт расположен в Алексеевке, а это 20 км от Калашиновки", - рассказал и.о. главного врача Нефтегорской больницы Владимир Черкасов.

В селе Славинки также возведено современное здание. Оно будет оснащено оборудованием для проведения профилактических осмотров, диспансеризации и первичной диагностики.

«Оборудование уже частично приходит, а остальное будет поступать в течение года. Сейчас мы проходим этап лицензирования», — рассказал и.о. главного врача Владимир Черкасов.

Помощь в фельдшерско-акушерском пункте будут получать около 300 местных жителей.

Обновление объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО