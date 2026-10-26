Судебные приставы региона арестовали автомобиль за долги по алиментам

В Тольятти в ходе совместного рейда судебных приставов и сотрудников Госавтоинспекции с использованием АПК «Дорожный пристав» было выявлено транспортное средство, принадлежащее должнице по алиментам. В ходе проверки стало известно, что женщина имеет долг по алиментам свыше 1 миллиона рублей, а также скрывается от судебных приставов и объявлена в розыск.

Должницу предупредили, что в случае непогашения долга, транспортное средство будет арестовано и отправлено на специализированную стоянку. Несмотря на предупреждение родительница не стала исполнять свои финансовые обязательства перед ребенком. В результате в отношении автомобиля был составлен акт описи и ареста.

Теперь транспортное средство будет сначала передано на оценку и, если алиментщица не погасит долг, отправлено на торги.

ГУФССП России по Самарской области