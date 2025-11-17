Я нашел ошибку
Всего на месте вызова работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Иван Носков: «У Самары хорошая школа бокса, этот вид спорта мы обязательно будем поддерживать и развивать»
Земельный участок освобожден от незаконно занимаемой постройки и приведен в надлежащий вид.
Судебные приставы Тольятти добились сноса незаконного торгового павильона с земельного участка
Судебные приставы Тольятти добились сноса незаконного торгового павильона с земельного участка

17 ноября 2025 14:07
116
Земельный участок освобожден от незаконно занимаемой постройки и приведен в надлежащий вид.

Под контролем судебных приставов Центрального района Тольятти индивидуальный предприниматель освободил земельный участок площадью в 81 кв.м.

Администрация города дала тольяттинцу в аренду земельный участок сроком на 5 лет. Спустя время мужчина переуступил права на землю индивидуальному предпринимателю, занимающемуся продажей цветов. По истечению срока договора аренды, его попросили освободить участок, однако он этого не сделал. В связи с этим администрация городского округа была вынуждена обратиться в суд, где уже было принято решение обязать нового арендатора убрать торговый павильон и привести землю в пригодное для использование состояние. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов.

Сотрудник органа принудительного исполнения надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, сообщив о необходимости исполнить решение суда в добровольный срок. Проигнорировав требования сотрудника Службы, мужчина продолжал осуществлять свою деятельность. Тогда судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы России, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Однако и это не побудило предпринимателя приступить к сносу незаконного строения.

В связи с тем, что мужчина продолжал избегать исполнения требований исполнительного документа судебным приставом было вынесено предложение произвести взыскателю снос строения самостоятельно, а понесенные расходы взыскать с владельца здания.

Администрация на предложение сотрудника органа принудительного исполнения согласилась. В результате земельный участок освобожден от незаконно занимаемой постройки и приведен в надлежащий вид, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

