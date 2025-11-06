Судебные приставы Тольятти помогли взыскать заработную плату

130

Судебные приставы Тольятти добились, чтобы частное охранное предприятие выплатило бывшему работнику задолженность по заработной плате.

Бывшая сотрудница одной из частных компаний недополучила после увольнения положенные выплаты. Работодатель не произвел в срок расчет по зарплате, в связи с чем образовался долг. Судом принято решение о взыскании с организации оплаты труда и иных выплат по трудовым правоотношениям, компенсацию за неиспользованный отпуск и компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Тольятти возбудили исполнительное производство. Руководителя организации уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако своевременно долг компания не погасила. В связи с неисполнением судебного решения в установленный срок судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах.

В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед бывшей сотрудницей организации погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области