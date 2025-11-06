Я нашел ошибку
Рекорд был установлен в 1504-м матче Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин - первый игрок, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ
Участники дискуссии сосредоточились на формировании стратегии развития адаптивного спорта до 2030 года.
Состоялась сессия «Адаптивный спорт в эпоху перемен: отвечаем на вызовы времени»
Также в рамках полумарафона состоится осенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне».
В Самаре пройдет легкоатлетический забег «В беге мы едины»
Весь посадочный материал приспособлен к климатическим условиям.
В Самаре завершается сезон озеленения улиц и общественных пространств
В планах разработчиков – расширить функционал и создать мобильные версии программных комплексов.
Самарский политех запатентовал три программных продукта для автоматизации рутинных задач
В экспозиции представлены многочисленные исследования, посвящённые действующей Конституции России.
В СОУНБ открылась книжная выставка, посвящённая конституции России
Проект партии «Единая Россия» «Выбор сильных» объединяет борцов, дзюдоистов и самбистов для популяризации этих дисциплин, отметил трех кратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин – председатель общественного совета партпроекта.
Сила духа и «братство поломанных ушей»: на форуме «Россия – спортивная держава» обсудили будущее единоборств
Основные ценности фестиваля «Мы талантливы!» – это создание условий для творческой самореализации молодежи на принципах инклюзии, формирование устойчивого сообщества участников инклюзивных практик.
Фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы!» Самарской областной библиотеки для молодежи - победитель Всероссийского конкурса среди библиотек
Судебные приставы Тольятти помогли взыскать заработную плату

6 ноября 2025 09:51
130
Частное охранное предприятие выплатило бывшему работнику задолженность по заработной плате.

Судебные приставы  Тольятти добились, чтобы частное охранное предприятие выплатило бывшему работнику задолженность по заработной плате.

Бывшая сотрудница одной из частных компаний недополучила после увольнения положенные выплаты. Работодатель не произвел в срок расчет по зарплате, в связи с чем образовался долг. Судом принято решение о взыскании с организации оплаты труда и иных выплат по трудовым правоотношениям, компенсацию за неиспользованный отпуск и компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Тольятти возбудили исполнительное производство. Руководителя организации уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако своевременно долг компания не погасила. В связи с неисполнением судебного решения в установленный срок судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах.

В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед бывшей сотрудницей организации погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Судебные приставы Тольятти

Сотрудники Службы поделились с детьми своими воспоминаниями о проведенных за партой днях и вручили первоклашкам школьные принадлежности и сладкие подарки.
09 сентября 2025, 15:51
В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы Тольятти посетили детский дом 
Сотрудники Службы поделились с детьми своими воспоминаниями о проведенных за партой днях и вручили первоклашкам школьные принадлежности и сладкие подарки. Общество
745
Объект опечатан. Доступ к нему закрыт.
09 сентября 2025, 14:08
Судебные приставы Тольятти приостановили деятельность опасного объекта на 30 суток
Объект опечатан. Доступ к нему закрыт. Общество
777
В результате падения в салоне автобуса женщина получила серьезные травмы.
20 августа 2025, 10:15
Судебные приставы Тольятти взыскали моральный вред в пользу пострадавшей пассажирки автобуса 
В результате падения в салоне автобуса женщина получила серьезные травмы. Общество
596
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
5 ноября 2025  20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
380
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
512
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
941
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
784
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1632
