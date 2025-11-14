Судебные приставы Тольятти добились прекращения реализации опасных пищевых продуктов

146

В одном из магазинов Тольятти реализовывались продукты не только с истекшим сроком годности, но и вовсе не имеющие никакой маркировки производителя. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение обязать организацию убрать опасные пищевые продукты с прилавков. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района.

В рамках исполнительного производства руководство организации было предупреждено о последствиях неисполнения решения суда. В связи с тем, что в добровольный срок требования исполнительного документы не были исполнены, сотрудником органа принудительного исполнения в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Принятые судебным приставом меры побудили владельцев магазина исполнить решение суда и убрать опасные продукты с прилавков, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области