В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
Судебные приставы Тольятти добились прекращения реализации опасных пищевых продуктов

14 ноября 2025 11:58
146
В одном из магазинов Тольятти реализовывались продукты не только с истекшим сроком годности, но и вовсе не имеющие никакой маркировки производителя.

 В одном из магазинов Тольятти реализовывались продукты не только с истекшим сроком годности, но и вовсе не имеющие никакой маркировки производителя. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение обязать организацию убрать опасные пищевые продукты с прилавков. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района.

В рамках исполнительного производства руководство организации было предупреждено о последствиях неисполнения решения суда. В связи с тем, что в добровольный срок требования исполнительного документы не были исполнены, сотрудником органа принудительного исполнения в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Принятые судебным приставом меры побудили владельцев магазина исполнить решение суда и убрать опасные продукты с прилавков, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

Теги: Судебные приставы Тольятти

Новости по теме
Частное охранное предприятие выплатило бывшему работнику задолженность по заработной плате.
06 ноября 2025, 09:51
Судебные приставы Тольятти помогли взыскать заработную плату
Частное охранное предприятие выплатило бывшему работнику задолженность по заработной плате. Общество
855
Сотрудники Службы поделились с детьми своими воспоминаниями о проведенных за партой днях и вручили первоклашкам школьные принадлежности и сладкие подарки.
09 сентября 2025, 15:51
В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы Тольятти посетили детский дом 
Сотрудники Службы поделились с детьми своими воспоминаниями о проведенных за партой днях и вручили первоклашкам школьные принадлежности и сладкие подарки. Общество
764
Объект опечатан. Доступ к нему закрыт.
09 сентября 2025, 14:08
Судебные приставы Тольятти приостановили деятельность опасного объекта на 30 суток
Объект опечатан. Доступ к нему закрыт. Общество
795
В центре внимания
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
130
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
152
Стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети «Магнит».
14 ноября 2025  10:57
Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX
227
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
618
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
964
