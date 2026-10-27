Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 30 и 31 октября

30 октября (пятница) в 15.00 пройдет дрейф-медиация для подростков (12+) по выставке «Чувства(о) Дома» (6+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Анастасия Сафронова. Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».

Граница дома – это стены собственной комнаты, периметр двора или вся область? Городская среда постоянно влияет на нас, но мы редко замечаем этот процесс в повседневности. Встреча поможет разобраться, как привычные маршруты превращаются в воспоминания и формируют личность. Она устроена как коллективное исследование. Участники вместе с медиатором пройдут путь, разделенный на два этапа.

Первый пройдет в экспозиционном зале. Архивные кадры, личные свидетельства и артефакты Ленинского района Самары станут отправной точкой, чтобы запустить разговор о собственных ощущениях. Примеряя на себя чужую «память» и споря о смыслах вещей, участники попробуют разобраться, какие из этих историй действительно близки им сегодня, а какие кажутся навязанными.

Во второй части группа переместится на улицы района. В формате дрейфа участники будут фиксировать случайные детали среды, менять оптику восприятия знакомых локаций и говорить о механизмах, которые превращают географическую точку в «свое» место. Рекомендуется надеть удобную обувь, одеваться по погоде (лучше теплее, чем обычно) и взять с собой полностью заряженный телефон или блокнот – они понадобятся для фиксации наблюдений.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d2KWPu

Также в пятницу, 30 октября, в 18.30 состоится кураторская экскурсия (12+) по выставке «Чувства(о) Дома» (6+). Ее проведет старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров.

Дом – неотъемлемая часть жизни, важное социальное пространство, в котором человек испытывает разные эмоции. Выставка «Чувства(о) Дома» рассуждает об этих ощущениях через воспоминания жителей Ленинского района Самары о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.

Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. Проект не только представит историческую реконструкцию жилого пространства, но и станет местом для самовыражения и самоидентификации. Гости окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.

В экспозиции также представлены предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина, Детской картинной галереи, Музея Большого театра и других институций. Отдельное место на выставке занимают работы местных современных художников Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом, и «картина района», которую собрал художник Филипп Крикунов из Новосибирска по рассказам жителей этого места.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/d24XAs

31 октября (суббота) в 11.00 в «Заварке» пройдет мастер-класс «Столярник» (6+).

Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных педагогов столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Итогом занятия станут фигурки в виде различных животных. Поделки можно будет забрать домой. Занятие ориентировано на развитие творческого мышления и индивидуального подхода – хоть заготовки изделий и стандартные, каждый ребенок создаст собственную авторскую поделку.

Вход на мероприятие – 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cuzkXP

Фото: пресс-служба Музея