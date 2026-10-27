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Региональный центр «Мой бизнес» организует трехдневную ярмарку ко Дню народного единства

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С 6 по 8 ноября брендированные прилавки с продукцией местных производителей разместят на популярной городской ярмарке в Самаре на Партизанской 55.

Ярмарки локальных производителей являются одной из самых востребованных мер поддержки у предпринимателей Самарской области. Минэкономразвития региона и центр «Мой бизнес» организовывают их на площадке Дома предпринимателя и интегрируют в крупные региональные события.

С 6 по 8 ноября брендированные прилавки с продукцией местных производителей разместят на популярной городской ярмарке в Самаре на Партизанской 55. Маркет пройдет в рамках празднования Дня народного единства. К участию приглашаются локальные бренды, производители, ремесленники и самозанятые Самарской области.

Событие пройдет в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». Для предпринимателей — это возможность представить свою продукцию, повысить узнаваемость бренда, получить лояльных клиентов и увеличить продажи.

«На уровне региона для самозанятых мастеров и производителей действует широкий перечень инструментов поддержки: работает онлайн-витрина, регулярно проводятся ярмарки товаров ручной работы, мы помогаем с сертификацией продукции. Все меры поддержки направлены на расширение каналов сбыта и наращивание клиентской базы», — рассказала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

Производители могут представить на ярмарке авторские сувениры, изделия ручной работы, продукты питания и сладости, предметы интерьера и другие товары, созданные в Самарской области.

Прием заявок — до 2 ноября включительно. Количество мест ограничено.

Приоритет при отборе предоставляется субъектам, включённым в Реестр креативных индустрий Самарской области.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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