В Самарской области женщина, поверив мошенникам, лишилась более миллиона рублей

По информации ГУ МВД России по Самарской области: к полицейским за помощью обратилась жительница областного центра. 67-летняя женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником известной энергосбытовой компании и сообщил о перезаключении договора на обслуживание. Аферист убедил, что соглашение можно подписать онлайн, не выходя из дома, пожилой женщине следует только продиктовать код из смс-сообщения.

Потерпевшая, доверившись незнакомцу, продиктовала пришедшую на телефон комбинацию цифр. Далее с женщиной связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов и пояснил, что она стала жертвой аферистов и может лишиться всех своих сбережений и поэтому ей следует перевести деньги на «безопасный счет».

В течение нескольких дней пострадавшая осуществила порядка 12 денежных переводов на указанные злоумышленником счета. Спустя время, когда её «спаситель» перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой аферы и обратилась за помощью в полицию, пояснив, что лишилась более миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.