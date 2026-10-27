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В Самарской области женщина, поверив мошенникам, лишилась более миллиона рублей

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В течение нескольких дней пострадавшая осуществила порядка 12 денежных переводов на указанные злоумышленником счета.

По информации ГУ МВД России по Самарской области: к полицейским за помощью обратилась жительница областного центра. 67-летняя женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником известной энергосбытовой компании и сообщил о перезаключении договора на обслуживание. Аферист убедил, что соглашение можно подписать онлайн, не выходя из дома, пожилой женщине  следует только продиктовать  код из смс-сообщения. 

Потерпевшая, доверившись незнакомцу, продиктовала пришедшую на телефон комбинацию цифр. Далее с женщиной связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов и пояснил, что она стала жертвой аферистов и может лишиться всех своих сбережений и поэтому ей следует перевести деньги на «безопасный счет». 

В течение нескольких дней пострадавшая осуществила порядка 12 денежных переводов на указанные злоумышленником счета. Спустя время, когда её «спаситель» перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой аферы и обратилась за помощью в полицию, пояснив, что лишилась  более миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Теги: Уголовное дело

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