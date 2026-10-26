 В Волжском районе мужчина предстанет перед судом за незаконное хранение боеприпасов

В Рощинском перед судом предстанет местный житель, обвиняемый полицейскими в незаконном хранении боеприпасов

Оперуполномоченным уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о возможной причастности жителя Волжского района к незаконному хранению боеприпасов.

Для проверки полученных сведений сотрудники полиции прибыли по месту жительства 74 летнего мужчины в поселке Рощинский. С согласия хозяина квартиры в присутствии понятых полицейские провели осмотр жилого помещения и гаража, в ходе которого обнаружили и изъяли 19 предметов, конструктивно схожих с патронами.

Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, среди изъятых боеприпасов находились 5 патронов калибра 5,45×39 мм, 11 патронов калибра 9 мм и 3 винтовочных патрона калибра 7,62×54 мм. Все патроны заводского изготовления, пригодны для стрельбы и обладают достаточной поражающей способностью.

Мужчина пояснил, что в разное время находил патроны на территории поселка Рощинский и хранил их в качестве сувениров, планируя изготовить брелоки. При этом он знал о запрете на хранение боеприпасов без соответствующего разрешения.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают: лица, добровольно сдавшие предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности. Если у вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, их необходимо сдать в ближайший отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области