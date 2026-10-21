В Красноярском районе полицейскими по горячим следам раскрыто убийство

В Красноярском районе Самарской области полицейскими по горячим следам раскрыто особо тяжкое преступление.

В 13:25 21 октября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району от местного жителя поступила информация о конфликте между участниками дорожного движения, произошедшем на улице Оренбургской села Красный Яр, в ходе которого один нанес другому ранения.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр, установили и опросили очевидцев произошедшего, которые указали на особые приметы одного из участников инцидента.

Оперуполномоченные уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции установили местонахождение подозреваемого - мужчины 2008 года рождения, задержали его и доставили в отдел полиции.

Потерпевший, мужчина 1980 года рождения, скончался в медицинском учреждении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, в настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.