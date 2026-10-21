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Самарцы могут сдать макулатуру в рамках экоакции «Неделя без бумаги»

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До 25 октября жители Самары могут присоединиться к экологической акции «Неделя без бумаги» и сдать макулатуру — накопившиеся газеты, журналы, картон и документы.

До 25 октября жители Самары могут присоединиться к экологической акции «Неделя без бумаги» и сдать макулатуру — накопившиеся газеты, журналы, картон и документы. Пункт приема открыт на базе Самарского дома молодежи (пр. Ленина, 3).

Также все желающие могут принять участие в онлайн-мероприятиях, посвященных экологическому образованию и просвещению. Например, выполнить экозадания: сдать макулатуру и поделиться этим в соцсетях с хештегом #неделябезбумаги, снять видео о сокращении использования бумаги, изучить чек-лист, который поможет сократить использование бумаги, и др.

Отметим, что проект «Неделя без бумаги» проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Подробности на сайте https://bezbumagy.ru/

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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