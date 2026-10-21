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Лучшие народные танцевальные коллективы России соберутся в Самаре

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С 23 по 25 октября в Самаре пройдёт XII Всероссийский фестиваль-конкурс традиционного народного танца «Перепляс» — одно из главных событий года в сфере народной хореографии.

С 23 по 25 октября в Самаре пройдёт XII Всероссийский фестиваль-конкурс традиционного народного танца «Перепляс» — одно из главных событий года в сфере народной хореографии. Более 180 участников из 15 регионов России — от Коми до Красноярского края, от Ханты-Мансийска до Москвы – выйдут на самарские сцены, чтобы показать, как живёт традиционный танец сегодня.

«Перепляс» – это не просто конкурс. Это пространство, где традиции соседствуют с новаторством, а академический взгляд на народный танец не мешает смелому творческому эксперименту.

23 октября в 18.30 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» (ул. Л. Толстого, 109) состоится торжественное открытие фестиваля. Но работать фестиваль начнет уже утром: на площадке «СамАрта» пройдет смотр-конкурс танцевальных программ фольклорных и хореографических коллективов, мастер-класс по традиционной хореографии. Украшением вечера станет показ отрывка из спектакля по обычаям и праздникам русского народного календаря в исполнении заслуженного коллектива народного творчества РФ – хореографического ансамбля «Вензеля» из Пензы.

Фестиваль объединяет тех, для кого народный танец – дело жизни: фольклорные ансамбли и исполнителей, хореографов, исследователей традиции и простых зрителей, готовых открыть для себя красоту и силу народного танца.

Главная цель конкурса – сохранить и актуализировать традиционный народный танец как часть нематериального этнокультурного достояния России, поддержать самобытные региональные школы и локальные стилевые особенности, а главное – передать это богатство детям и молодёжи.

В конкурсной программе – танцы, собранные в экспедициях и бережно восстановленные по записям этнографов, а также авторские постановки на основе местных традиций. География участников впечатляет: Вологодская, Самарская, Челябинская, Нижегородская, Московская, Тверская, Брянская, Саратовская, Кемеровская, Свердловская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Коми и Москва. Каждый коллектив привезёт то, чем сильна его земля: хороводы и кадрили, пляски и переплясы, бытовые и обрядовые формы.

Отдельная номинация есть для аккомпаниаторов – на лучшее сопровождение. Живой звук гармони, балалайки, бубна и народного пения станет полноправным участником сцены.

24 октября, в молодёжном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104) пройдут конкурсные выступления коллективов и аккомпаниаторов, лекция по традиционной хореографии, круглый стол для руководителей. Особое внимание организаторы уделяют молодёжи: именно для неё придумали вечерку. Это интерактивная площадка, где молодые исполнители увидят лучшие образцы традиционной хореографии, сами встанут в круг, чтобы перенять манеру исполнения у мастеров из разных регионов.

25 октября в «Дирижабле» состоится заключительный гала-концерт фестиваля-конкурса и церемония награждения победителей.

Фестиваль учреждён министерством культуры РФ и Государственным Российским домом народного творчества имени В.Д. Поленова при поддержке министерства культуры Самарской области. Организатор – ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

Вход на фестиваль-конкурс свободный.   6+

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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