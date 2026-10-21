Сборная Волжского района стала победителем турнира по армрестлингу

В Самаре состоялись соревнования регионального этапа Всероссийских сельских спортивных игр в Самарской области по армрестлингу. Соревнования проводились среди мужчин в 6 весовых категориях и среди женщин в 5 категориях.

Победителями в личном первенстве стали:

Диана Удалова (Ставропольский р-н)

Сайехат Артикова (Борский р-н)

Ангелина Михайлова (Шенталинский р-н)

Елена Тухватулина (Шенталинский р-н)

Ольга Щербина (Сергиевский р-н)

Вадим Радаев (Шенталинский р-н)

Мехродж Хидиров (Волжский р-н)

Иван Петров (Приволжский р-н)

Илья Антипин (Кинельский р-н)

Марат Салахов (Шенталинский р-н)

Александр Черкасов (Волжский р-н).

В командном зачете лучшие результаты показали:

Волжский район - золото

Приволжский район - серебро

Кинель-Черкасский район - бронза

Фото: минспорта СО