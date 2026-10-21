Сборная Волжского района стала победителем турнира по армрестлингу

В Самаре состоялись соревнования регионального этапа Всероссийских сельских спортивных игр в Самарской области по армрестлингу. Соревнования проводились среди мужчин в 6 весовых категориях и среди женщин в 5 категориях.
Победителями в личном первенстве стали:
Диана Удалова (Ставропольский р-н)
Сайехат Артикова (Борский р-н)
Ангелина Михайлова (Шенталинский р-н)
Елена Тухватулина (Шенталинский р-н)
Ольга Щербина (Сергиевский р-н)
Вадим Радаев (Шенталинский р-н)
Мехродж Хидиров (Волжский р-н)
Иван Петров (Приволжский р-н)
Илья Антипин (Кинельский р-н)
Марат Салахов (Шенталинский р-н)
Александр Черкасов (Волжский р-н).
В командном зачете лучшие результаты показали:
Волжский район - золото
Приволжский район - серебро
Кинель-Черкасский район - бронза
Фото: минспорта СО