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Сборная Волжского района стала победителем турнира по армрестлингу

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В Самаре состоялись соревнования регионального этапа Всероссийских сельских спортивных игр в Самарской области по армрестлингу.

В Самаре состоялись соревнования регионального этапа Всероссийских сельских спортивных игр в Самарской области по армрестлингу. Соревнования проводились среди мужчин в 6 весовых категориях и среди женщин в 5 категориях.

Победителями в личном первенстве стали:

Диана Удалова (Ставропольский р-н)

Сайехат Артикова (Борский р-н)

Ангелина Михайлова (Шенталинский р-н)

Елена Тухватулина (Шенталинский р-н)

Ольга Щербина (Сергиевский р-н)

Вадим Радаев (Шенталинский р-н)

Мехродж Хидиров (Волжский р-н)

Иван Петров (Приволжский р-н)

Илья Антипин (Кинельский р-н)

Марат Салахов (Шенталинский р-н)

Александр Черкасов (Волжский р-н).

В командном зачете лучшие результаты показали:

Волжский район - золото

Приволжский район - серебро

Кинель-Черкасский район - бронза

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Самара

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